VIRUS: Voll trotz Corona-Krise - Sydneys Bondi Beach geschlossen

SYDNEY (dpa-AFX) - In Sydney ist der berühmte Bondi Beach geschlossen worden, nachdem sich dort trotz der Corona-Krise Tausende von Strandgängern getummelt hatten. Auch andere Strände könnten nach Behördenangaben geschlossen werden, falls sich die Leute nicht an die Empfehlung halten, Abstand zu wahren. "Wir machen das nicht, weil wir die Spaßpolizei sind, aber wenn wir eine Gemeinschaft haben, die sich nicht an die Anforderungen der sozialen Distanz hält, dann müssen wir eingreifen", sagte der Polizeiminister des australischen Bundestaats New South Wales, David Elliott, am Samstag angesichts der Szenen vom Strand. "Was wir am Bondi Beach gesehen haben, ignoriert komplett alles, was diesen Virus ausmacht." Die australische Regierung erlaubt wegen der Corona-Krise draußen keine Versammlungen von mehr als 500 Menschen, drinnen ist es auf 100 Menschen beschränkt./ca/DP/zb