VIRUS: Von der Leyen berät Grenzfrage mit Coronavirus-Krisenteam

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Samstag mit ihrem Coronavirus-Krisenteam über die Lage an den europäischen Grenzen beraten. Es gehe darum, Menschen zu schützen und den Warentransport aufrecht zu erhalten, erklärte von der Leyen auf Twitter. Weitere Themen der Krisen-Videokonferenz seien der Handel, Wirtschaftshilfen, die Gesundheitsversorgung und Maßnahmen, um die Verwaltung der Kommission trotz Ausbreitung der Covid-19-Pandemie handlungsfähig zu halten.

Von der Leyen hatte sich am Freitag gegen einseitige Einreisestopps oder Grenzkontrollen in der EU ausgesprochen und nur Gesundheitschecks an den Grenzen befürwortet. Doch riegeln inzwischen etliche der 27 EU-Staaten ihre Grenzen ab, darunter Dänemark, Polen und Tschechien. Auch Deutschland lässt verstärkt kontrollieren, unter anderem in Baden-Württemberg an der Grenze zu Frankreich.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich für ein abgestimmtes Vorgehen in Europa ausgesprochen. Darauf dringt auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Von der Leyen hatte Leitlinien für die Grenzfrage angekündigt./vsr/DP/mis