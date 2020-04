VIRUS: Von der Leyen mit EU-Strategie für Lockerung der Corona-Auflagen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel äußern sich am Mittwoch (11.00 Uhr) gemeinsam zur Corona-Krise. Im Mittelpunkt soll die EU-Strategie für eine langsame und kontrollierte Lockerung der Corona-Beschränkungen stehen. Dabei sollen sich die EU-Staaten eng abstimmen. Der Zeitplan bleibt aber in der Hand der einzelnen Regierungen.

Ursprünglich wollte von der Leyen die Strategie schon vergangene Woche präsentieren. Der Termin wurde auf Bitten einzelner EU-Staaten verschoben, die vor Ostern kein Signal der möglichen Lockerung der Beschränkungen setzen wollten. Jetzt ist die Debatte darüber aber in vollem Gange, auch in Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten darüber ebenfalls am Mittwoch.

Ein Entwurf der Strategie von der Leyens ist schon bekannt. Das Wichtigste: Die Kommission empfahl darin kleine, streng kontrollierte Schritte der Öffnung, die sich über Monate hinziehen sollen. Zwei Bedingungen sollten vorher erfüllt sein: eine spürbare Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus und eine ausreichende Zahl von Krankenhaus- und Intensivbetten./vsr/DP/nas