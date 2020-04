VIRUS: Von der Leyen sieht langen Weg aus der Corona-Krise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet, dass die schrittweise Aufhebung der Corona-Einschränkungen noch Monate dauert. "Ich denke sicherlich eher in Monaten", sagte die deutsche CDU-Politikerin am Freitag im ZDF auf die Frage, ob sie bei der Bewältigung der Lage eher an Wochen, Monate oder einen noch längeren Zeitraum denke. Die Maßnahmen müssten in umgekehrter Reihenfolge aufgehoben werden, in der sie eingeführt worden seien.

Die EU-Kommission arbeite dafür gerade an Kriterien. Dabei spielten etwa die Infektionsrate und die Zahl der Intensivbetten eine Rolle. Die Behörde werde ihre Exit-Strategie als Empfehlung an die EU-Staaten in Kürze vorlegen - wohl wissend, dass die Pandemie in verschiedenen Regionen unterschiedlich weit fortgeschritten sei./wim/DP/nas