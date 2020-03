VIRUS/Wegen Corona: Weltgrößte Fachmesse für Fernsehen fällt aus

CANNES (dpa-AFX) - Die weltgrößte Fachmesse für Fernsehen, die "MIPTV" im französischen Cannes, fällt dieses Jahr aus Sorge vor dem Coronavirus aus. "In der jetzigen Lage haben viele unserer Kunden Bedenken geäußert, zu reisen", teilte Messe-Verantwortlicher Paul Zilk mit. Die "MIPTV" hätte vom 30. März bis 2. April stattfinden sollen. Eine Verschiebung erscheine den Ausrichtern unmöglich. Die Absage sei der sinnvollste Schritt. Nachgeholt wird lediglich das Serienfestival "Canneseries", es soll nun Anfang Oktober stattfinden. Die Programme "MIPDoc" and "MIPFormats" fallen hingegen flach.

Die MIPTV zeigt Jahr für Jahr, was kurze Zeit später über Millionen Fernsehbildschirme in aller Welt flimmert. Mehr als 10 000 Verantwortliche von Sendern, Produktionsfirmen, Programmhändlern und Medienkonzernen sind in Cannes auf der Suche nach TV-Highlights./bok/DP/eas