VIRUS: Wegen Coronavirus: Kanadisches Parlament setzt aus

OTTAWA (dpa-AFX) - Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus setzt das kanadische Parlament fünf Wochen lang aus. Alle Parteien hätten sich darauf geeinigt, hieß es am Freitag aus dem Parlament in Ottawa. Am 20. April solle die Pause beendet sein.

Zuvor war die Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Sie werde vorerst in Isolation bleiben, hieß es. Sie fühle sich gut und habe nur leichte Symptome. Premierminister Trudeau sei bei guter Gesundheit, werde aber vorsorglich für voraussichtlich 14 Tage in Quarantäne bleiben und seine Verpflichtungen als Premier von zu Hause aus erfüllen. Landesweit wurden in Kanada bislang rund 140 Infektionen mit dem Virus gemeldet./cah/DP/nas