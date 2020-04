VIRUS: Weidel plädiert für rasche Öffnung von Restaurants und Hotels

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat sich für eine rasche Öffnung von Restaurants und Hotels ausgesprochen. "Supermärkte, Baumärkte, Blumenläden, Buchhandlungen und Tankstellen zeigen in der Corona-Krise, dass ihre Kunden Hygiene- und Abstandsregeln einhalten können", sagte Partei-Vize Alice Weidel am Mittwoch. Die Kunden anderer Einzelhändler, Restaurants, Hotels und Bildungsanbieter könnten das sicher auch. Alle Betriebe, bei denen dies ebenso möglich sei, sollten daher "in den Alltag zurückkehren dürfen". Vor allem kleine und mittlere Unternehmen kämpften derzeit um ihre Existenz. "Sie müssen so schnell wie möglich wieder geöffnet werden dürfen", forderte Weidel, die gemeinsam mit Alexander Gauland die Bundestagsfraktion leitet./abc/DP/jha