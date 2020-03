VIRUS: Weitere Gemeinden am Arlberg in Österreich unter Quarantäne

BREGENZ (dpa-AFX) - In Österreich sind wegen der Verbreitung des Coronavirus weitere Gemeinden unter Quarantäne gestellt worden. Betroffen ist die gesamte Vorarlberger Arlbergregion mit den Gemeinden Lech, Klösterle, Stuben, Warth und Schröcken. Die Region sei am Dienstagmittag abgeriegelt worden, sagte Landeschef Markus Wallner (ÖVP). Bis zum 3. April dürfe niemand mehr in das Gebiet fahren oder es verlassen. Dies gelte auch für alle Gäste.

Die Versorgung sei sichergestellt, betonte Wallner. Alle Menschen, die sich in den vergangenen zwei Wochen in der Region aufgehalten hätten, müssten sich selbst in Quarantäne begeben. "Das ist nicht freiwillig." Als Grund nannte Wallner den Umstand, dass am Montag fünf Fälle in Lech bekannt geworden seien und man mit einer hohen Dunkelziffer rechne. Bisher waren in Österreich die Gemeinde St. Anton auf der Tiroler Seite des Arlbergs sowie das Paznauntal mit den Orten Ischgl und Galtür unter Quarantäne./mrd/DP/mis