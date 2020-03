VIRUS: Zahl der Corona-Toten im Iran steigt weiter stark

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Zahl der Coronavirus-Opfer im Iran ist erneut deutlich gestiegen. Innerhalb von nur 24 Stunden habe sich die Zahl der Toten von 988 auf 1135 erhöht, sagte Vizegesundheitsminister Aliresa Raeissi am Mittwoch in Teheran. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen mit Sars-CoV-2 stieg im gleichen Zeitraum von 16 169 auf 17 361. Die meisten Infektionen gab es erneut in der Hauptstadt Teheran. Gleichzeitig seien über 5700 infizierte Patienten gesund aus den Krankenhäusern entlassen worden, sagte der Vizeminister im Staatsfernsehen./str/fmb/DP/jha