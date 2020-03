VIRUS: Zahl der Covid-19-Todesfälle in Italien steigt weiter

ROM (dpa-AFX) - Die Zahl der Toten und Infizierten im Zuge der Covid-19-Epidemie in Italien steigt weiter. 9172 Infektionen sind inzwischen erfasst, das sind fast 1800 Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Zivilschutzes am Montag hervorgeht. Die Zahl der Toten erhöhte sich von 366 auf 463. Mehr als 700 sind wieder genesen.

Es dürfte Experten zufolge zudem eine hohe Dunkelziffer bisher nicht registrierter Fälle geben. Um die Krise in den Griff zu bekommen, hat die Regierung große Teile des Nordens zur Sperrzone erklärt. Die meisten Toten und Angesteckten gibt es nach wie vor in der Lombardei./reu/DP/fba