VIRUS: Zahl der schweren Covid-19-Fälle in Frankreich steigt

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Zahl der schwerwiegenden Coronavirus-Infektionen gestiegen. Am Dienstagabend wurden 699 Menschen auf Intensivstationen in Krankenhäusern behandelt, wie Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon mitteilte. Am Wochenende hatte die Zahl noch bei rund 400 Patienten gelegen. Insgesamt seien mehr als 2500 Menschen wegen einer Infektion mit Sars-CoV-2 in einer Klinik in Behandlung, sagte Salomon. Es seien 175 Todesfälle zu verzeichnen, von denen sieben Prozent jünger als 65 Jahre waren.

Insgesamt seien seit Beginn der Coronavirus-Krise in Frankreich 7730 Infektionen registriert worden, sagte Salomon. Über das Wochenende konnten demnach 602 Patienten, die als geheilt galten, Kliniken verlassen. "Wir sind alle potenzielle Träger", betonte Salomon. In Frankreich herrscht im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus seit Dienstagmittag eine Ausgangssperre. Die Kontakte zwischen den Menschen müssten "massiv" eingeschränkt werden, sagte Salomon./ari/DP/fba