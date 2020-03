VIRUS: Zahl importierter Coronavirus-Erkrankungen in China steigt weiter

PEKING (dpa-AFX) - In China ist die Zahl "importierten Fälle" mit dem Coronavirus erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Donnerstag mitteilte, wurden 67 weitere Erkrankungen bei Menschen nachgewiesen, die nach China eingereist sind. Insgesamt zählt China damit bereits 541 solcher Fälle. Wie aus den offiziellen Zahlen hervorging, gab es jedoch erneut keine lokalen Erkrankungen. In der zentralchinesischen Provinz Hubei, von wo das Virus Sars-CoV-2 sich ab Ende 2019 weltweit auszubreiten begann, starben weitere sechs Menschen. Nach offiziellen Angaben sind bislang 3287 Menschen in China dem Virus zum Opfer gefallen. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 81 285 Infizierte registriert, von denen sich bislang mehr als 74 000 wieder erholt haben./jpt/DP/zb