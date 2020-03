VIRUS: ZDF verzichtet wegen Coronavirus komplett auf Studiopublikum

MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF weitet seine Sicherheitsvorkehrungen vor dem Coronavirus in seinen TV-Studios aus und verzichtet dort nun komplett auf Publikum. An den Standorten in Mainz und im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin werden die Sendungen bis auf weiteres ohne Zuschauer vor Ort produziert, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Mainz mit. Dazu zählen die Talkshows "Markus Lanz", "Maybrit Illner", die Satiresendungen "heute-show" und "Die Anstalt" sowie das "ZDF-Morgenmagazin", das "Aktuelle Sportstudio" und "Aspekte". Auch das Finale des Songwriter-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF für KiKA) werde am 20. März in Leipzig live ohne Publikum ausgerichtet.

Auch andere TV-Sender reduzieren die Zahl der Gäste. So teilte etwa die Mediengruppe RTL am Donnerstag mit, dass ihre Sender ab diesem Freitag komplett auf Showpublikum verzichten./rin/DP/mis