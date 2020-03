VIRUS: Zulauf für deutsche Wochenmärkte in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - In Zeiten der Coronavirus-Krise gehen laut der Deutschen Marktgilde mehr Menschen auf Wochenmärkte. Es habe in den letzten Tagen verstärkt Meldungen gegeben, dass das Interesse gestiegen sei, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Es gebe dazu allerdings keine konkreten Zahlen.

Die Marktgilde führt für den Anstieg mehrere Gründe an. Zum einen sei der Wochenmarkt eine Einkaufsmöglichkeit unter freiem Himmel und daher mit wenig Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr verbunden. "Ich gehe davon aus, dass sich die Leute dort ein Stück weit wohler fühlen", sagte der Assistent des Vorstandes, Ingo Johnson. Außerdem würden sich die Menschen auf einem Markt auch mehr verteilen als beispielsweise in einem Supermarkt.

Um die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 zu verhindern, habe die Marktgilde mehrere Maßnahmen eingeführt. So seien die Marktleitungen angewiesen worden, die Stände weiter auseinander zu stellen. Zudem sollen etwa Imbisse keine Bänke und Tische mehr aufstellen. Damit soll mehr Abstand zwischen den Menschen geschaffen werden. Die Deutsche Marktgilde veranstaltet nach eigenen Angaben an 125 Standorten in der Bundesrepublik Märkte./sb/DP/zb