VISA - Aufwärtstrend wird wahrgenommen

Ehrlich gesagt bin ich aktuell angesichts der heutigen historischen Verluste an den Märkten auch etwas in Schockstarre. Man hat schon vieles erlebt in den letzten 20 Jahren, vor allen Dingen, wenn man mit dem Neuen Markt gestartet ist. Dennoch ist die Wucht der Verkäufe heute durch alles Assetklassen hinweg schon nahezu einmalig. Für viele junge Börsenteilnehmer wird der Crash der letzten Wochen sogar ihr erster sein. Ihnen sei gesagt: Crashs gabs an der Börse schon immer, sie gehören dazu. Wer in diesen Phasen das Geld zusammenhält, dem bieten sich anschließend aber gute Chancen. Dennoch, man lernt von Ausverkauf zu Ausverkauf immer wieder etwas dazu.

Um etwas Mut zu verbreiten, möchte ich heute den Chart der VISA-Aktie präsentieren. Diese hat ein interessantes Kursniveau erreicht, welches sich aus einem langfristigen Aufwärtstrend und einigen Tiefpunkten bei 157,17 USD ableiten lässt. Das heutige Tagestief liegt bei 156,99 USD, der Support wird also wahrgenommen. Er könnte als Basis einer Erholung in Richtung 167,55 USD dienen. Dort liegt eine ehemalige Unterstützung im Chart, welche nun als Widerstand fungiert. Darüber wäre der EMA50 Woche bei 178,00 USD ein passendes Ziel.

Bricht dagegen der Kreuzsupport bei 157,17 USD, hätten die Käufer eine erste mittelfristige Chance vertan. Tiefere Ziele wären dann bei 151,56 und darunter 135,50 und 121,60 USD zu nennen. Mutige Rebound-Trader können also, wenn es das Depot-Management hergibt, Testpositionen bei VISA eingehen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 22,98 25,29 28,30 Ergebnis je Aktie in USD 5,32 6,10 7,12 KGV 30 27 23 Dividende je Aktie in USD 1,00 1,20 1,30 Dividendenrendite 0,62 % 0,74 % 0,80 % *e = erwartet

Visa-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)