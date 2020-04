VISA - Bullen à la Carte?

VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 169,540 $ (NYSE)

Der massive Abverkauf seit dem neuen Rekordhoch bei 214,17 USD hat den Aktien von Visa nicht nur kurzfristig zugesetzt. Auch im großen Bild wurde der Aufwärtstrend seit dem Jahr 2017 jäh unterbrochen und die zugehörige Trendlinie auf Höhe von 150,00 USD unterschritten. In der Spitze war der Wert bis 133,97 USD gefallen, ehe eine starke Erholung einsetzte. Diese verlief in zwei Etappen und endete vorerst bei 178,80 USD.

Seither wird der Anstieg in einer Bewegung korrigiert, die Ähnlichkeiten mit einer bullischen Flagge aufwies, ehe der Bruch einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie am Donnerstag in der Vorwoche zu einem scharfen Einbruch führte. Davon konnte sich der Wert am Freitag nur bedingt erholen.

Stabile Erholung war gestern

Jetzt könnte bereits ein Rückfall unter 159,85 USD könnte wieder die Bären auf den Plan rufen und für einen erneuten Angriff auf die langfristige Aufwärtstrendlinie sorgen. Unterhalb von 151,56 USD wäre dann auch der Abwärtstrend reaktiviert und Verluste bis 133,97 und 128,00 USD wahrscheinlich. Sogar ein Einbruch an das 2019er-Tief bei 121,60 USD wäre möglich.

Kann sich die Aktie dagegen über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 178,80 USD wuchten, wäre eine Fortsetzung der Erholung bis 184,85 USD die Folge. Dort dürften die Verkäufer aber wieder zuschlagen.

VISA Inc.2

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)