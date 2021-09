VISA - Nächste Verkaufswelle im Anmarsch

VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 229,100 $ (NYSE)

In den vergangenen Wochen konnte die Aktie von Visa mit einer starken Aufwärtstrendphase glänzen, die sie sogar noch über 244,00 USD und an das Zielgebiet um 253,00 USD steigen ließ. Doch mit dem Erreichen der Marke setzte Ende Juli auch eine Korrektur ein, die die Aktie aktuell an die wichtige Unterstützung bei 228,23 USD drückt. Dabei wurde auch die markante mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten, die bis an das Crashtief vom März 2020 zurückreicht.

Übergeordneter Aufwärtstrend steht auf dem Prüfstand

Die Anzeichen für die Etablierung einer größeren Korrekturphase mehren sich. Noch haben die Käufer zwar die Chance, mit der temporären Verteidigung der 228,23 USD-Marke eine Erholung bis an die Trendlinie auf Höhe von 233,00 USD und darüber ggf. bis 237,50 USD einzuleiten.

Allerdings dürfte ein Bruch der Unterstützung bei 228,23 USD den Abwärtsdruck direkt erhöhen und zu einem Einbruch an die beiden Keysupports bei 220,39 und 217,35 USD führen. Erst dort wäre mit einer deutlicheren Gegenbewegung zu rechnen. Sollten beide Marken dagegen ebenfalls unterschritten werden, wäre eine Trendwende bestätigt und mittelfristig mit Abgaben bis 205,78 und 202,18 USD zu rechnen.

VISA Chartanalyse (Tageschart2)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)