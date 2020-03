Visa senkt Umsatzausblick wegen Coronavirus

FOSTER CITY (dpa-AFX) - Der Kreditkartenkonzern Visa stimmt seine Investoren auf ein niedrigeres Umsatzwachstum im zweiten Quartal ein. So sollen die Erlöse etwa zweieinhalb bis drei Prozent niedriger sein als zuletzt in Aussicht gestellt, teilte das US-Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mit. Die Wachstumsraten hätten sich seit Ausbruch des neuen Coronavirus Woche für Woche verschlechtert, begründete Visa den Schritt./fba