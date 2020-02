VISA - Wimpel als Trendfortsetzungsformation?

VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 205,010 $ (NYSE)

Es gibt Aktien, die man gut und gerne als Dauerbrenner am US-Aktienmarkt bezeichnen kann. Zweifelsohne zählen dazu die Anteilscheine Kreditkartenanbieter Mastercard und Visa. Beide Aktien waren schon immer teuer bewertet, beide Aktien bauten diese Bewertung aber nie ab. Für den Markennamen ist der Markt bereit, einen hohen Aufschlag zu zahlen. Analysten erwarten bei Visa in den kommenden zwei Jahren ein Gewinnwachstum von rund 15 %. Hierfür blättert der Markt KGVs von 33 und 29 hin. Es handelt sich folglich bei dem Wert um kein Schnäppchen, sondern ein hoch bepreistes Qualitätsunternehmen. Aus technischer Sicht könnte die Aufwärtsdynamik auch in diesem Jahr wieder in jedem Fall nicht besser ausfallen.

Nach einem guten Lauf hat die Aktie seit dem Allzeithoch bei 210,13 USD dreiteilig konsolidiert. Über die vergangenen Tage lässt sich zudem ein Wimpel als Kursmuster erkennen. Hierbei handelt es sich um eine kurzfristige Konsolidierungsformation in einem Starkttrend, welche meist nur ein paar Tage andauert. Heute bricht die Visa-Aktie aus dem kurzfristigen Abwärtstrend aus.

Die Rally könnte nun weitergehen, wobei das Rekordhoch bei 210,13 USD das erste Ziel darstellen würde. Darüber könnte die Aktie Kurse um 220 USD erreichen. Als Stopp bietet sich das Verlaufstief bei 198,26 USD an. Ein Unterschreiten dieser Marke könnte Abgaben in Richtung des EMA50 bei 194,83 USD nach sich ziehen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 22,98 25,35 28,32 Ergebnis je Aktie in USD 5,32 6,13 7,12 KGV 39 33 29 Dividende je Aktie in USD 1,00 1,20 1,30 Dividendenrendite 0,49 % 0,59 % 0,63 % *e = erwartet

