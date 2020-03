Visit Berlin: Hauptstadt-Tourismus wächst auch dieses Jahr

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz erster bestätigter Fälle des neuartigen Coronavirus kommen aus Sicht der Berliner Tourismus- und Kongressgesellschaft auch in diesem Jahr mehr Gäste nach Berlin. "Ich rechne nach wie vor mit einem Wachstum der Besucherzahl, vor allem im zweiten Halbjahr", sagte Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Gesellschaft, die auch als Visit Berlin firmiert. Dann werde sich die Aufregung um das Coronavirus Sars-CoV-2 gelegt haben.

Eigentlich liefe dieser Tage die weltgrößte Reisemesse in Berlin, die Internationale Tourismus-Börse (ITB). Sie wurde aber angesichts des Virus und Zehntausender internationaler Gäste abgesagt. "Durch die Absage entsteht bei einigen Menschen der Eindruck, Berlin sei ein Krisengebiet", sagte Kieker. "Das ist natürlich Unsinn. Berlin is open to business, und es kommen weiter Gäste."/bf/DP/zb