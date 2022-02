Visit Tampere: Mit der Nokia Arena in Tampere wurde die größte Mehrzweckarena Finnlands eröffnet

Erbaut über den Bahngleisen im Zentrum von Tampere, verfügt die neue Mehrzweckarena über eine hervorragende Verkehrsanbindung. Europas führende Multifunktionshalle für Sport-, Musik- und Business-Events ist mit modernster Digitaltechnik ausgestattet.

Tampere stand in den letzten Jahren beispielhaft für eine Stadt mit einem ehrgeizigen Bauprogramm für die Zukunft. Im Sommer 2021 wurde eine Straßenbahnlinie in Betrieb genommen und im Dezember 2021 öffnete die neue Mehrzweckarena Nokia Arena ihre Pforten, die bei Konzerten Platz für bis zu 15.000 Zuschauer bietet.

Nokia Area, the largest multi-function arena in Finland opened in Tampere. Photo: Skyfox, Marko Kallio (Photo: Business Wire)

Neben der neu eröffneten Arena umfasst der Komplex mit Lapland Hotels Arena auch ein Hotel vor Ort. Das neue Hotel bietet Zimmer in verschiedenen Kategorien, darunter auch Zimmer mit einem Balkon mit Blick auf das Stadion der Nokia Arena. Und da Tampere die Saunahauptstadt der Welt ist, verfügt selbstverständlich jedes der 70 Hotelzimmer über eine Privatsauna.

Die Finnen betrachten Tampere mit seinen 50 öffentlichen Saunen in der Region als die für Wohnen und Fremdenverkehr beliebteste Stadt Finnlands.

Tampere ist bequem zu erreichen

Ab Mai 2022 wird airBaltic ganzjährig Direktflüge nach Tampere von Frankfurt, Kopenhagen, München und Oslo (dreimal wöchentlich) sowie nach Málaga und Rhodos (zweimal wöchentlich) anbieten. Darüber hinaus wird airBaltic den Flugbetrieb nach Riga aufrechterhalten. airBaltic wird auf dem Tampere-Pirkkala Airport erstmals eine nicht-baltische Basis haben. Es gibt überdies tägliche Flugverbindungen mit Scandinavian Airlines (SAS) ab Stockholm und mit Finnair ab Helsinki sowie mehrere Flüge pro Woche ab Riga. Darüber hinaus bietet Ryanair ganzjährig Flüge ab London an.

„Aufgrund des Wachstums und der Attraktivität ist Tampere zum zweitgrößten Ballungsraum Finnlands geworden. Der aus Tampere und Helsinki bestehende einzige wirkliche Wachstumskorridor in Finnland gewinnt weiter an Stärke. Inzwischen bieten beide Städte nahtlose Verbindungen in die Welt. Direktflüge in andere europäische Städte sichern den Erfolg und die Entwicklung des Großraums Tampere als Zentrum der Exportindustrien, Event- und Erlebniswirtschaft und Forschungs- und als Innovationszentrale Nordeuropas. Der marktorientierte Flugverkehr bedeutet eine Stärkung für ganz Finnland und ist sowohl für Geschäfts- als auch Freizeitreisende von Vorteil“, so Harri Airaksinen, CEO von Business Tampere und Visit Tampere.

