VIVENDI - Aktie durch Abstufung belastet

Vivendi S.A. - WKN: 591068 - ISIN: FR0000127771 - Kurs: 29,040 € (Paris)

Die Anteilsscheine des französischen Medienkonzerns Vivendi befinden sich seit dem Euphorieschub vom vergangenen Februar auf dem Rückzug und setzten vom Bereich um 32 EUR wieder an den EMA50 im Tageschart zurück. Heute bekommt der Wert zusätzlich Druck durch eine Abstufung des Hauses Bernstein von Outperform auf market perform.

EMA50 im Fokus

Der viel beachtete EMA50 im Tageschart war in den vergangenen Wochen die entscheidende charttechnische Unterstützung für die Aktie im Rahmen der nach wie vor intakten Erholungswelle. Diese Erholungswelle scheiterte zuletzt mehrfach glasklar im Bereich der 30 EUR-Marke. Hier könnte sich ein so genanntes Triple Top ausgebildet haben.

Mit dem heutigen Abwärtsschub attackieren die Bären nun erneut den EMA50 im Tageschart. Wird dieser gleitende Durchschnitt per Tagesschluss unterboten, entstünden klare prozyklische Verkaufssignale.

Charttechnisches Fazit: Für die Longseite kommt die Aktie erst wieder bei einem Tagesschlusskurs nördlich der 30 EUR-Marke in Frage, bis dahin dominieren klar die Abwärtsrisiken in Richtung EMA200 im Tageschart um 27 EUR und danach in den Bereich um 26 EUR (Gap-Support). Verkaufssignale entstehen bei einem Tagesschluss südlich von 28,90 EUR.

Vivendi Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)