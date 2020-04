Vize-Kanzler Scholz verteidigt Übergangslösung für Handel

Berlin (Reuters) - Vize-Kanzler Olaf Scholz hat die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter verteidigt.

Deutschland müsse sich in der Coronavirus-Pandemie Stück für Stück an eine neue Normalität herantasten, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag zu "Bild". Die Frage sei sorgfältig diskutiert worden. Die Regelung mit 800 Quadratmetern gehe deutlich über die Lösung etwa in Österreich hinaus. Jetzt müsse gesehen werden, ob dies klappe.

Der Handelsverband HDE hat kritisiert, dass Betriebsgrößen oder Verkaufsflächen nicht die richtigen Maßstäbe seien. "Die jetzt beschlossenen Vorgaben führen zu Wettbewerbsverzerrungen", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Abstands- und Hygieneregeln könnten sowohl in kleinen als auch in großen Geschäften eingehalten werden.

Scholz ergänzte, Gottesdienste müssten zwar bald wieder stattfinden können. "Wir müssen Augenmaß bewahren." Es dürfe nicht zu viel riskiert werden, damit die Infektionsraten nicht wieder schneller stiegen. Größere Veranstaltungen seien wegen der Ansteckungsgefahr für längere Zeit tabu. Die Politik werde sich hier schrittweise vorarbeiten, was gehe und was nicht.