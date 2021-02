Voestalpine avisiert Dividende

Der Linzer Stahlkonzern voestalpine AG (ISIN: AT0000937503) stellt den Aktionären auch in diesem Jahr eine Dividende in Aussicht, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner am Dienstag in einer Telefonkonferenz bestätigte. Wie im letzten Jahr soll „eine an die Situation angepasste Dividende“ bezahlt werden.

Voestalpine hatte 2020 an die Aktionäre eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie ausgeschüttet. Dies war eine Kürzung um knapp 82 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2018/19 (1,10 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,75 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der letztjährigen Dividende bei 0,65 Prozent.

Der Umsatz sank zum 3. Geschäftsquartal 2020/21 im Vorjahresvergleich um 16,8 Prozent auf rund 8 Mrd. Euro, wie am Dienstag berichtet wurde. Das EBITDA fiel in den ersten drei Quartalen 2020/21 mit 683 Mio. Euro um 18,4 Prozent niedriger aus als in den ersten drei Quartalen 2019/20. Das Ergebnis nach Steuern blieb durch Einmaleffekte belastet mit 159 Mio. Euro nahezu konstant (Vorjahr: -160 Mio. Euro).

Der Vorstand erwartet aktuell unter der Voraussetzung keiner neuerlichen wesentlichen wirtschaftlichen Einschränkungen bzw. behördlich verordneten Maßnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie für das gesamte Geschäftsjahr 2020/21 ein EBITDA in der Höhe von etwa einer Milliarde Euro.

Die Firma notiert seit 1995 an der Wiener Börse und beschäftigt weltweit rund 47.800 Mitarbeiter. Voestalpine bietet Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen. Zu den Kunden zählt die Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie die Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie.

Redaktion MyDividends.de