Voestalpine prüft teilweisen Produktionsstopp

Wien (Reuters) - Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine prüft wegen der Virus-Krise, welche Teile seiner Produktion weitergeführt und welche vorübergehend stark reduziert oder gänzlich herunter gefahren werden müssen.

Bis auf weiteres würden Mitarbeiter, die in der Produktion, in der Instandhaltung und anderen betriebskritischen Bereichen tätig sind, vor Ort im Einsatz sein, teilte das Linzer Unternehmen am Dienstag mit.

In den meisten Ländern, insbesondere auch am Heimatmarkt in Österreich, seien in den letzten Tagen rigorose Maßnahmen ergriffen worden, um die Ausbreitung der Krankheit schnellstmöglich einzudämmen, erklärte der Konzern. Dort, wo es der laufende Betrieb erlaube, würden bereits zahlreiche Mitarbeiter ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen. Diese Möglichkeit soll in den kommenden Tagen über alle Gesellschaften noch weiter verstärkt werden, hieß es.