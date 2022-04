Voestalpine verkauft Mehrheit an HBI-Anlage an ArcelorMittal

LINZ (dpa-AFX) - Der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine verkauft 80 Prozent seiner Tochter Voestalpine Texas an ArcelorMittal . Dabei erwartet das Unternehmen einen Liquiditätszufluss von rund 610 Millionen Euro, wie Voestalpine am Donnerstag in Linz mitteilte. Zudem rechnet der Konzern mit einem Buchgewinn von voraussichtlich 280 Millionen Euro. Den Unternehmenswert von Voestalpine Texas bezifferte Voestalpine auf insgesamt rund 900 Millionen Euro. Die Transaktion werde die Nettofinanzschulden erheblich verringern, hieß es. Zudem erhöhte Voestalpine seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) im Geschäftsjahr 2021/22 von bis zu 2,2 Milliarden auf nun etwas unter 2,3 Milliarden Euro.

Bei Voestalpine Texas handelt es sich um eine Direktreduktionsanlage, bei der Eisenerz zu Eisenschwamm (HBI) umgewandelt wird. Teil der Vereinbarung ist

ein langfristiger Liefervertrag von jährlich 420 000 Tonnen des dort produzierten Eisenschwamms. Zudem sinke für Voestalpine das Preisrisiko beim Verkauf nicht benötigter Mengen, denn die Produktionskapazität des HBI-Werks beträgt den Angaben zufolge rund zwei Millionen Tonnen pro Jahr. Die Transaktion soll in zwei bis drei Monaten abgeschlossen werden./nas/mis