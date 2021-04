Volatiler Wochenausklang nahe der 15.300 geschafft

Knappes Wochenminus im DAX

Nach einer uneinheitlichen Eröffnung konnte sich der DAX direkt zum Start an des Nach-Oster-Niveau herantasten und kurzzeitig die 15.300er-Region überschreiten. Doch danach fiel er wieder in die bekannte Range zurück.

Bis zum Mittag änderte sich daran nichts, wie wir im Interview mit unserem Händler herausarbeiteten:

Insbesondere nach der EZB-Sitzung gilt es für viele Marktteilnehmer abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Erholung gestaltet und ob es hier eine Rückkehr zum Niveau vor der Pandemie geben wird.

Wir beleuchteten in diesem Zusammenhang weitere Quartalszahlen und schauten ebenso auf den Bitcoin, der nach den Äußerungen von Joe Biden zu geplanten Steuererhöhungen stark unter Druck geriet.

Nach der Mittagszeit rutschten die Kurse jedoch unter die Seitwärtszone des Vormittags und markierten zur Eröffnung der Wall Street ein neues Tagestief. Die 15.150 hielten jedoch dem Druck der Verkäufer stand und mit der Erholung an der Wall Street setzte auch im DAX ein Stimmungsumschwung ein. Dieser brachte den Index auf das Eröffnungsniveau zurück und damit in die Nähe der 15.300er-Marke.

160 Punkte Bandbreite umrahmten den Handelstag und ließen damit die Volatilität erneut ansteigen. Diese Parameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 15.267,76 Tageshoch 15.309,09 Tagestief 15.149,35 Vortageskurs 15.320,52 Schlusskurs 15.279,62

Im Chartbild des heutigen Tages sieht man deutlich die kurze "Kursdelle" am frühen Nachmittag:

Nachbörslich stiegen die US-Märkte nur leicht weiter an. Es bleibt bei einem Verlust auf Wochenbasis im DAX, der damit jedoch kein mittelfristiges Signal generieren konnte.

Welche Aktien standen beim DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nach SAP bestätigte nun auch Daimler seine vorläufigen Geschäftszahlen. Parallel zur Erholung an den weltweiten Automärkten im ersten Quartal steigerte Daimler seine Gewinn auf nun 4,29 Milliarden Euro im ersten Quartal. Im Vorjahreszeitraum waren es pandemiebedingt nur 94 Millionen Euro gewesen. Dies half der Aktie und dem Zulieferer Continental, der sich an der DAX-Spitze absetzte.

Auf dem zweiten Platz lag Infineon. Der Chiphersteller profitiert von der weiterhin hohen Nachfrage, welche auch für Intel und anderen Firmen des Sektors eine Herausforderung darstellt.

Unter Druck gerieten heute die Immobilienwerte Vonovia und Deutsche Wohnen. Vor allem bei Vonovia gab es Meldungen über zu hohe Nebenkosten, die Aktionäre verunsicherten.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Abschwung der letzten Tage könnte nun wieder eingefangen sein. Immerhin hat die Trendlinie im Tageschart gehalten und sich damit einen festeren Stand im Chartbild erarbeitet:

Der Wochenausklang war dennoch ein unserer Handelstag, der dann in seiner Fortsetzung der neuen Woche diese Trendlinie noch einmal testen könnte.

Über die Gesamtverfassung und den Fortschritt bei der Quartalssaison sprechen wir am Samstag in der Ausstrahlung auf YouTube mit unserem Händler in einem längeren Interview.

