Volatiler Wochenstart, DAX weiter an 15.600

Zum Wochenstart konnte der DAX zunächst kräftig zulegen und die Abwärtstrendlinie der vergangenen beiden Wochen erreichen. Sie lag um 15.670 Punkte und damit nur knapp unter dem Hoch vom Mittwochshandel. Ab diesem Punkte dominierte dann erneut Schwäche den Markt und zeigte mit Kursen unter 15.600 Punkten, wie schwer es ist, sich von dieser Marke nachhaltig zu entfernen.

Auf das charttechnische Dreieck ging der Händler Roland in diesem Interview genauer ein:

Augenscheinlich warten die Marktteilnehmer weiter auf die US-Arbeitsmarktdaten für einen größeren Impuls. Mit den ADP-Daten erfolgen diese zunächst am Mittwoch, bevor am Freitag der offizielle Report aus Washington gemeldet wird.

Nicht warten müssen Anleger bei Varta auf neue Ereignisse. Ein neues Batteriewerk wird heute eröffnet und zählt zu den modernsten seiner Art in der Welt. Hier sollen mit 600 Angestellten Kopfhörer gefertigt werden für einen namhaften Hersteller. Es darf spekuliert werden, ob es Apple ist.

Bei Teamviewer gab es heute jedoch einen Kursverlust, nachdem Goldman Sachs die Einschätzung zur Aktie geändert hat. Wie skizziert sich das Chartbild und ist die Aussicht wirklich massiv schlechter?

Im DAX genügten diese ersten Abgaben vom Morgen, um neuen Schwung auf der Oberseite zu generieren. Bis rund 15.640 Punkte kam der Index noch einmal zurück und berührte erneut beinah die Abwärtstrendlinie im mittelfristigen Chartbild. Danach wiederholte sich der Ablauf vom Vormittag. Nahe der Tagestiefs kam der Index zum Handelsende an und hinterließ ein kleines Minus im Tagesvergleich mit diesem Verlauf:

Da der Dow Jones ebenfalls schwächer notierte und nur der Nasdaq hier neue Hochs zeigte, gilt die Gesamtlage am Aktienmarkt weiter als durchwachsen. Bei den Ölpreisen wurde auch ein wenig "Wind aus den Segeln" genommen.

126 Punkte Tagesschwankung zeigen im DAX an, dass Volatilität weiterhin Mangelware ist. Dies ist an den Tagesparametern hier abzulesen:

Eröffnung 15.570,80 Tageshoch 15.668,08 Tagestief 15.542,17 Vortageskurs 15.607,97 Schlusskurs 15.554,18

Welche Aktien standen heute im Fokus?

Tops und Flops im heutigen DAX-Handel

Im Fahrwasser der neuen Rekorde an der Nasdaq und weiteren Kurssteigerungen bei AMD konnte Infineon im DAX an der Spitze notieren. Gefolgt wurden die Aktien von Delivery Hero, welche weiter in der größeren Range verweilen.

Auf der Negativseite waren erneut Autowerte zu finden. Unsicherheiten bezüglich Inflation und weniger stark gestiegenen Reallöhnen lassen Zweifel aufkommen, ob sich die Wirtschaft weiterhin so stark wie prognostiziert erholen kann.

Den letzte Platz im DAX-Ranking nahm die Heidelbergcement ein. Vor den nächsten Schritten im US-Konjunkturpaket hatten sich Anleger in den letzten Wochen bereits positioniert. Daher folgten heute typische Gewinnmitnahmen.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hat der Handelstag auf den DAX?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Weiterhin kreist der Index um die 15.600er-Region und kann keine klare Richtung anzeigen. Der Tageschart bildet weiter ein optisches Dreieck ab, in dem sich der Index scheinbar wohlfühlt:

