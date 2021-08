Volksaktie Deutsche Telekom im Wachstumsmodus: Aktie jetzt ein Kauf?

Die Volksaktie der Deutsche Telekom, tja, was sollen wir sagen? Erfahrenere, selbst Foolishe Investoren dürften eher ungünstige Erfahrungen mit den Anteilsscheinen gemacht haben. Tatsächlich ist rund um die Jahrtausendwende an dieser Aktie eine ganze Generation potenzieller Investoren verloren gegangen. Das ist inzwischen hinlänglich bekannt.

Bloß, dass seit der Aktie der Deutsche Telekom damals und heute inzwischen zwei Jahrzehnte vergangen sind. Vielleicht Zeit, diese ehemalige Volksaktie einmal etwas näher zu betrachten.

Warum nicht gerade jetzt? Immerhin hat der Konzern hinter der ehemaligen Volksaktie gerade jetzt ein frisches Zahlenwerk präsentiert. Schauen wir einmal, inwieweit die Deutsche Telekom im Wachstumsmodus ist. Sowie, was das für die fundamentale Bewertung der Anteilsscheine bedeutet.

Deutsche Telekom: In der Erfolgsspur!

Die Deutsche Telekom ist im Moment durchaus in der Erfolgsspur, zumindest im zweiten Quartal. Wenn wir jetzt einen Blick auf die Umsätze riskieren, so stellen wir ein Wachstum von 6,8 % auf 26,6 Mrd. Euro fest. Das bereinigte EBITDA AL, eine Kennzahl, die spezifisch beim Management der ehemaligen Volksaktie immer relevant ist, kletterte hingegen lediglich um 1,1 % auf 9,4 Mrd. Euro. Trotzdem: Auch hier stellen wir ein Wachstum fest.

Stärker ist das Wachstum der Deutsche Telekom hingegen bei anderen Ergebniszahlen gewesen. Der Konzernüberschuss schaffte beispielsweise einen soliden Sprung von 150 % auf 1,9 Mrd. Euro. Mit einem freien Cashflow AL in Höhe von 2,8 Mrd. Euro schaffte die Volksaktie immerhin ein ordentliches Plus von 14,1 %. Auch das ist absolut solide.

Ein erster, wesentlicher Grund für das Wachstum der Deutsche Telekom ist schnell gefunden. Insbesondere in den USA schaffte es der Telekommunikationskonzern, rund 1,3 Mio. Kunden von den eigenen Lösungen zu überzeugen. Mit einem durchschnittlichen Umsatz in Höhe von 47,61 US-Dollar erkennen wir in diesem Markt ein wichtiges Umsatzpotenzial.

Aber auch in Europa läuft es für die Deutsche Telekom inzwischen rund. 14 Quartale in Folge mit einem soliden Wachstum kann das Management inzwischen vorweisen. Solide, solide, wenn wir eine moderate Wachstumsgeschichte bei einem DAX-Konzern würdigen wollen. Der außerdem insbesondere in den USA noch eine Menge Potenzial besitzen könnte.

Aktie jetzt ein Kauf?

Ob die ehemalige Volksaktie jetzt ein Kauf ist, das ist natürlich eine andere Frage. Mit Blick auf einen Aktienkurs in Höhe von 18,52 Euro und einem 2020er-Gewinn je Aktie in Höhe von 0,88 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 21. Ohne Zweifel ist das nicht gerade günstig. Aber mit einem moderaten Wachstum könnte sich die fundamentale Bewertung durchaus relativieren.

Insbesondere wenn die Deutsche Telekom ein zweistelliges Ergebniswachstum je Aktie halten sollte, könnte die fundamentale Bewertung jetzt sogar preiswert sein. Von einem Quartal auf einen intakten Trend zu schließen, das sollte man natürlich vorsichtig angehen. Allerdings: Die Tendenz ist im Moment alles andere als schwach.

Der Artikel Volksaktie Deutsche Telekom im Wachstumsmodus: Aktie jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

