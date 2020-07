Volksbanken warnen vor Gewinneinbruch durch Corona-Krise

Frankfurt (Reuters) - Die Corona-Krise wird auch in den Bilanzen der genossenschaftliche Bankengruppe tiefe Spuren hinterlassen.

"Wir rechnen 2020 mit einem weiterhin positiven Gewinn vor Steuern, gehen jedoch gegenüber dem sehr guten Jahresabschluss 2019 von einem deutlichen Ergebnisrückgang aus", sagte Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Branchenverbands BVR, am Mittwoch. So wappnen sich die Geldhäuser für höhere Kreditausfälle. Im vergangenen Jahr erzielte die Gruppe, zu der neben den Volks- und Raiffeisenbanken unter anderem die Fondsgesellschaft Union Investment und die R+V Versicherung gehören, einen Gewinn vor Steuern von 10,2 (Vorjahr: 7,8) Milliarden Euro. Nach Steuern blieben sieben (5,4) Milliarden übrig. Den Gewinnanstieg um fast ein Drittel führte die Gruppe auf die positive Entwicklung an den Börsen und das Versicherungsgeschäft zurück. Das klassische Bankgeschäft litt dagegen unter den niedrigen Zinsen und steuerte 2019 etwas weniger Gewinn als im Vorjahr bei.

Wie bei anderen Geldhäuser ist auch bei den Volks- und Raiffeisenbanken die Kreditnachfrage in der Corona-Krise kräftig gestiegen. "In den Monaten März bis Juni 2020 lagen bei den Genossenschaftsbanken die monatlichen Zuwächse der Darlehensbestände an Privat- und Firmenkunden um rund 40 Prozent über den Zuwächsen des Darlehensbestandes in den Monaten vor Corona", sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak. Insgesamt hätten die Institute seit Anfang März rund 17 Milliarden Euro mehr Darlehen vergeben. Auch die Nachfrage nach den staatlichen KfW-Hilfskrediten ist hoch. "Aktuell verzeichnen die Genossenschaftsbanken fast 30.000 KfW-Corona-Förderkreditanträge mit einem Antragsvolumen von 7,7 Milliarden Euro."

Kolak forderte weitere Hilfen des Staates für die Unternehmen. "Wir sehen mit Blick auf den Mittelstand, dass von der Coronapandemie geschwächte Unternehmen zunehmend staatliche Unterstützung zur Stärkung ihres Eigenkapitals benötigen."

Trotz der Belastungen durch die Corona-Krise wollen die genossenschaftlichen Institute im Herbst Dividenden für 2019 an ihre Mitglieder ausschütten. Dafür haben sie 403 Millionen Euro zurückgelegt. Die europäischen Bankenaufseher hatten die Banken wegen der drohenden Belastungen durch die Corona-Pandemie aufgerufen, zumindest bis Oktober keine Gewinne auszuschütten. Die EZB-Bankenaufseher erwägen derzeit eine Verlängerung des Dividenden-Stopps.