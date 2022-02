VOLKSWAGEN + PORSCHE - Möglicher Börsengang beflügelt die Kurse

Volkswagen und Porsche Automobil haben eine Eckpunktevereinbarung über einen Börsengang von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG getroffen. Nach dieser Meldung springen trotz des schwachen Umfelds beide Aktien massiv an. Die Volkswagen-Aktie steigt um knapp 9,5 %, die Porsche-Aktie klettert um 8 %.

Die Porsche-Aktie steigt damit an den Abwärtstrend seit Juni 2021. Dieser Trend liegt heute bei 90,90 EUR. Gelingt ein Ausbruch über diesen Trend, dann käme es zu einem mittelfristigen Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 115 EUR ansteigen.

Sollte sich dieser Abwärtstrend allerdings als zu hohe Hürde erweisen, wäre eine Abwärtsbewegung in Richtung77,30 EUR oder sogar 70,66 EUR möglich.

Die Volkswagen-Aktie steigt aktuell über den Abwärtstrend seit Juni 2021 an. Dieser Trend liegt heute bei 188,60 Eur. Bei 195,14 EUR liegt ein wichtiger Widerstand.

Erst mit dem Ausbruch über diese Hürde würde der Ausbruch aus dem Abwärtstrend bestätigt werden. In diesem Fall könnte es nachfolgend zu einer Rally an den Abwärtstrend seit März 2021 kommen, was Kurse um 212,50-215,00 EUR bedeuten könnte.

Scheitert der Ausbruchsversuch, dann müsste mit Abgaben in Richtung 161,79 bis 159,72 EUR gerechnet werden. Damit würde die Aktie auf das Tief aus dem November 2021 zurückfallen.

Fazit: Beide Aktien stehen kurz vor möglichen Ausbrüchen. Aber noch sind die Ausbrüche nicht geschafft.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 15 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

VWPorsche Automobil Holding SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)