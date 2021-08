Volkswagen-Aktie: Die Geschäfte laufen rund – warum steigt die Aktie trotzdem nicht?

Für Volkswagen könnten die Geschäfte momentan kaum besser laufen. Die Verkaufszahlen steigen und die Gewinne sprudeln. Trotzdem kommt die Aktie seit Monaten nicht vom Fleck. Was läuft hier schief?

Werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die aktuellsten Geschäftszahlen.

VW verdient wieder Milliarden

Im ersten Halbjahr hat VW fast fünf Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um knapp 28 %. Klingt erst mal richtig gut. Tatsächlich hat der Konzern damit aber noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Denn im Geschäftsjahr 2019 wurden im gleichen Zeitraum mehr als 5,3 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert.

Dennoch konnte VW aber bessere Gewinne ausweisen. Das Ergebnis nach Steuern lag mit fast 8,5 Mrd. Euro deutlich über dem Ergebnis des Jahres 2019. Damals wurden „nur“ knapp 7,2 Mrd. Euro erwirtschaftet. Dank dieser sehr starken Gewinne verfügte VW am Ende des Quartals über eine Nettoliquidität von 35 Mrd. Euro. Damit hat der Konzern ein großzügiges finanzielles Polster, um auch eventuelle Probleme zu meistern.

Die große Frage ist nun, warum der Aktienkurs trotz der sehr guten Zahlen nicht steigt. Aktuell liegt der Kurs mit 206,35 Euro (Stand: 30.07.2021) fast 20 % niedriger als noch Ende April.

Vermiest die Elektromobilität den Anlegern die Laune?

Gehen wir davon aus, dass Volkswagen im Gesamtjahr das Ergebnis von 2019 erreicht, ist mit einem Gewinn je Aktie in der Größenordnung von 26 Euro zu rechnen. Damit würde das Verhältnis zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Gewinn je Aktie bei nur 7,8 liegen. Würde VW den gesamten Gewinn ausgeschütten, hätte man seinen Einsatz demnach schon nach weniger als acht Jahren zurückbekommen! Aktuell sieht es aber sogar so aus, als könnte das Ergebnis noch höher liegen als vor zwei Jahren.

Das große Problem ist aber vermutlich, dass es kaum vorauszusehen ist, ob Volkswagen auch in den kommenden Jahren so hohe Gewinne erzielen wird. Insbesondere der Wandel zur Elektromobilität ist hier ein Unsicherheitsfaktor. Denn aktuell werden die Verkäufe noch von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor dominiert. Das soll sich aber schon in wenigen Jahren ändern.

In der ersten Jahreshälfte hatten weniger als 4 % der ausgelieferten Fahrzeuge einen Elektroantrieb. Insbesondere wird es spannend sein zu sehen, ob VW in der neuen Automobilwelt seine Rolle als größter Hersteller halten kann. Denn die Branche entwickelt sich wohl schneller als je zuvor. In den vergangenen zehn Jahren sind haufenweise neue Konkurrenten aus dem Boden geschossen, die nun versuchen, einen signifikanten Marktanteil zu erreichen. Insbesondere in China finden sich zahlreiche Beispiele von noch jungen, aber sehr erfolgreichen Autoherstellern.

Vermutlich ist es also die Unsicherheit angesichts der rapiden Transformation der Branche, die auf dem Kurs lastet. Sobald sich abzeichnet, dass VW seine Marktposition und die hohen Gewinne halten kann, wird der Kurs in den kommenden Jahren vermutlich wieder steigen.

Der Artikel Volkswagen-Aktie: Die Geschäfte laufen rund - warum steigt die Aktie trotzdem nicht? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images