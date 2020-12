VOLKSWAGEN - Aktie heute heiß begehrt!

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 145,660 € (XETRA)

Mitte November erlaubten sich die Käufer in der Volkswagen-Aktie einen Fehltritt. Nachdem der Kurs zuvor monatelang in einer Flagge konsolidierte, kam es im November zum bullischen Ausbruchsversuch. Statt einer Kaufwelle in Richtung 187,74 EUR endete der Impuls bereits bei 156,68 EUR und die Aktie ging erneut in eine Korrektur über. Dabei fiel man wieder in die alte Flagge zurück.

Zu dieser Zeit einen bullischen Fehlausbruch zu unterstellen, war sicherlich nicht die schlechteste Idee. Immerhin fiel der Aktienkurs in den vergangenen Tagen bis auf ein Tief bei 139,64 EUR zurück. Heute aber machen die Käufer richtig Druck und zum Zeitpunkt dieser Zeilen notiert Volkswagen fast 5 % über dem Schlusskurs von gestern.

Dies ist eine spannende Entwicklung, denn damit könnte der Startschuss für einen neuen Angriff auf 157 EUR und später 187,74 EUR gefallen sein. Wie der Blick auf den Tageschart jedoch zeigt, dürfen die Käufer nicht nachlassen. Vor ihnen liegen noch einige Hürden, bevor man etwas mehr Luft zum Atmen hat. Vor allem der Bereich um 150 EUR könnte es in sich haben.

Was, wenn die Bullen erneut scheitern?

So gut die Ausgangsbasis für eine Kaufwelle in der Volkswagen-Aktie auch ist, eine Garantie für weiter anziehende Notierungen gibt es leider nicht. Sollte es jetzt zu einem neuen Tief unterhalb von 139,68 EUR kommen, hätte die Aktie im Rahmen der nächsten Verkaufswelle Platz bis in den Bereich von 130-123 EUR. Erst dort trifft man wieder auf eine Unterstützungszone.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)