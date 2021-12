VOLKSWAGEN - Aktie mit möglichem Rallystart

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 167,560 € (XETRA)

Die Volkswagen-Aktie näherte sich im März 2021 ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 20215 bei 262,45 EUR deutlich an. Bei 252,20 EUR drehte die Aktie aber nach unten ab.

Seitdem befindet sie sich in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie gestern auf den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch und dem log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab 02. November 2020 zurück. Dieser Unterstützungsbereich liegt um 161,79 EUR. Dort bildete der Wert eine Unsicherheitskerze aus. Heute zieht der Aktienkurs deutlich an. Aktuell liegt er 3,32 % im Plus.

Startet jetzt eine Erholung?

Die Ausgangsbasis für eine Erholung ist damit gelegt. Aber die Volkswagen-Aktie erreicht mit dem heutigen Anstieg auch schon einen ersten wichtigen Widerstand, nämlich die Unterkante des Gaps vom 26. November bei 167,78 EUR. Die Oberkante liegt bei 171,12 EUR. Gelingt ein Ausbruch über diese Hürde, dann wäre eine Erholung gen 1778,34 EUR und an den Abwärtstrend seit 02. Juni bei aktuell 199,99 EUR möglich.

Sollte der Wert aber unter das gestrige Tagestief bei 159,72 EUR abfallen, wäre der Erholungsansatz abverkauft und die Aktie könnte zu einer weiteren Abwärtsbewegung ansetzen. Ein mögliches Ziel wäre dann der Ausgangspunkt der Rally ab November 2020 bei 122,96 EUR.

