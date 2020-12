VOLKSWAGEN - Angeschlagen, aber nicht KO!

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 142,080 € (XETRA)

Zum Auftakt der neuen Handelswoche präsentiert sich der Automobilsektor innerhalb des Dax als Bremsklotz. Im frühen Montagshandel liefern sich Daimler und Volkswagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Spitzenplatz bei den größten Verlierern. Die Kursverluste liegen dabei oberhalb von 1,50 %.

Dabei war die Ausgangsbasis in der Volkswagen-Aktie in den vergangenen Wochen gar nicht so schlecht. Nach der Erholung von März bis Juni ging die Aktie in eine große Konsolidierung über. Hier bildete sich eine bullische Flaggenformation aus, die Mitte November nach oben hin verlassen wurde. Das damit verbundene Kaufsignal konnte jedoch nicht direkt umgesetzt werden. Nach 156,68 EUR kam es zu neuen Verkäufen und mit diesen zu einem Rückfall in die alte Flaggenformation.

Sind die Bullen geschlagen?

Mit den jüngsten Kursverlusten hat das Risiko in der Volkswagen-Aktie natürlich wieder zugenommen, aber noch sollten die Bullen im Vorteil sein. Formulieren wir es optimistisch, hat die Kraft der Bullen nach fünfmonatiger Konsolidierung einfach noch nicht ausgereicht, um einen direkten Ausbruch aus der Flagge nach oben zu vollziehen. Man braucht einfach einen zweiten Versuch und dieser könnte im Preisbereich von 140-133 EUR einsetzen. Wichtig wäre es, bestätigend für einen neuen Aufwärtstrend, den Widerstandsbereich ab 155,50 EUR hinter sich zu lassen. Erst dann können wir über Kursziele bei 173 EUR und später knapp 190 EUR sprechen.

Bärisch wird es in der Volkswagen-Aktie analytisch erst dann, wenn wir die Flaggenformation nachhaltig nach unten verlassen. Handelt es sich hierbei nicht um einen Fehlausbruch, könnte es sogar zu einem Test des Jahrestiefs kommen.

Volkswagen AG Vz. Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)