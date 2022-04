Volkswagen-Aufsichtsrat bestätigt Audi-Pläne für Formel-1-Einstieg

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Audi kann seine Formel-1-Pläne weiter verfolgen. Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG bestätigte in seiner Sitzung am Donnerstag Pläne des Autoherstellers für einen Einstieg. Damit habe das Unternehmen "grundsätzlich die Möglichkeit, 2026 in die Königsklasse des Motorsports einzusteigen, um dort "Vorsprung durch Technik" zu demonstrieren", teilte Audi auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Entscheidung für einen Einstieg sei aber noch nicht gefallen, man befinde sich "in der finalen Phase der Bewertung." Das Formel-1-Reglement ab 2026 liegt noch nicht vor. "Es sieht weitreichende Änderungen für einen nachhaltigeren Sport vor und ist Voraussetzung für einen möglichen Einstieg von Audi", hieß es. Hierbei sei Audi im Austausch mit dem Automobil-Weltverband Fia./mom/DP/zb