Volkswagen bestätigt Ausblick und bekräftigt Zukunftsinvestitionen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat seinen Ausblick für 2020 trotz der Corona-Krise bestätigt. Demnach geht der Dax -Konzern weiterhin von einem positiven operativen Ergebnis aus, wie der Autobauer am Mittwoch auf der Online-Hauptversammlung in Berlin mitteilte. Auch die Zukunftsinvestitionen wurden bekräftigt. Wie bereits bekannt, sollen 33 Milliarden Euro bis 2024 in den Ausbau der E-Mobilität investiert werden. VW will Marktführer bei batterieelektrischen Fahrzeugen werden.

Das Thema Digitalisierung ist für VW ebenfalls von hoher Bedeutung: Allein 14 Milliarden Euro fließen den Angaben zufolge bis 2024 in den Aufbau der IT-Kompetenz und das autonome Fahren. "Der Umbau des Unternehmens wird von Corona nicht gebremst, sondern beschleunigt", befand Konzernchef Herbert Diess.

Im September rechnet der Konzern mit Auftragseingängen und Auslieferungen über Vorjahresniveau und erwartet auch für den weiteren Jahresverlauf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Allerdings verwies Diess ungeachtet der Zuversicht darauf, dass alle mittel- und langfristigen Prognosen weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten verbunden seien und vom weiteren Verlauf der Pandemie abhingen./eas/jha/