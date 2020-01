VOLKSWAGEN - Bullen geben richtig Gas!

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 185,240 € (XETRA)

Mit einem Plus von gut 2 % ist die Volkswagen-Aktie heute auffällig. Immerhin schafft es diese mit dem aktuellen Gewinn in die Top-Gewinnerliste des Dax und muss sich momentan nur RWE geschlagen geben. Das aber relativ deutlich, denn der Energieriese liegt weit über 5 % im Gewinn. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Bullen diese Niederlage lächelnd wegstecken. Vielleicht muss man sich heute RWE geschlagen geben, viel wichtiger dürfte sein, dass man sich mit den heutigen Gewinnen auch den Verkaufsbemühungen seit Anfang November erfolgreich entgegenstellen kann. Im besten Fall ist der Startschuss für eine neue Rally gerade erfolgt.

Eine Plattform für alles - auch das Trading. Jetzt nahtlos aus Guidants heraus handeln!

Wohin geht die Reise?

Analytisch betrachtet befindet sich Volkswagen in einem intakten Aufwärtstrend. Nach monatelangem Tauziehen der Bullen und Bären in einer breiten Range unterhalb von ca. 160 EUR setzten sich die Käufer im Oktober durch. In der folgenden Rallyphase stiegen die Kurse bis auf ein Hoch bei 184,32 EUR an, wo man zusammen mit dem breiten Markt im November jedoch eine Konsolidierung startete. Auf der Unterseite entpuppte sich im Anschluss der Preisbereich bei 173,32 EUR als wichtige Unterstützung. Dieser wurde erst vor einigen Tagen erfolgreich getestet und bildete den Ausgangspunkt für die aktuelle Kaufwelle. Im Rahmen dieser könnten die Kurse in den nächsten Tagen weiter in Richtung 192,46 EUR durchstarten.

Werbung Knock-Outs zur Volkswagen VZ Aktie Kurserwartung Volkswagen VZ-Aktie wird steigen Volkswagen VZ-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Für den laufenden Aufwärtstrend bleibt weiterhin der Unterstützungsbereich um 173 EUR entscheidend. Im besten Fall wird man diesen in den nächsten Tagen gar nicht erst testen. Falls aber doch, sollte er nicht unterschritten werden. In diesem Fall könnte es zu einer Stopplosswelle kommen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Volkswagen Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)