VOLKSWAGEN - Bullen in Not

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 191,060 € (XETRA)

Die Volkswagen-Aktie befindet sich seit einem Hoch bei 252,20 EUR vom 18. März 2021 in einer Korrekturbewegung. Diese führte die Aktie zunächst auf ein Tief bei 198,88 EUR. Ab Anfang Juli lief die Aktie auf dieser Unterstützung seitwärts.

Die Chancen auf eine Bodenbildung in diesem Bereich wurden nicht genutzt. Am Mittwoch fiel die Aktie minimal unter diese Marke. Gestern kam es zu weiteren Verkäufen, die sich heute fortsetzen. Damit fällt die Aktie in den Unterstützungsbereich zwischen 192,46 und 187,74 EUR zurück.

Jetzt wird es eng

Das Chartbild der Volkswagen-Aktie macht einen angeschlagenen Eindruck. Aktuell deutet sich eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung seit März an. Kommt es dazu, dann wäre eine schnelle Abwärtsbewegung bis an das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit November 2020 möglich. Dieses Retracement liegt bei 161,79 EUR.

Noch haben die Bullen allerdings die Chance zurückzuschlagen. Denn noch hält die Unterstützung bei 187,74 EUR. Dreht die Aktie dort nach oben und klettert über 198,88 EUR, dann wäre ein Anstieg in Richtung 220,30 EUR und ca. 233 EUR möglich.

Zusätzlich lesenswert:

TECDAX - Index hält sich stabil

ASTRAZENECA - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Meldungen?

ALPHABET - Neue Chancen in Kürze?

Schluss mit den vielen Browser-Tabs: Die All-in-One-Lösung für Trader und Investoren ist da. Jetzt kostenlos Guidants nutzen!

VW

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)