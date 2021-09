VOLKSWAGEN - Die Käufer tun sich schwer

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 193,800 € (XETRA)

Die Volkswagen-Aktie befindet sich seit einem Hoch bei 252,20 EUR vom 18. März 2021 in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel der Wert am 20. August 2021 auf ein Tief bei 190,50 EUR und damit knapp unter einen wichtigen Unterstützungsbereich um 192,46- 191,50 EUR. Zu einem Tagesschlusskurs darunter kam es aber nicht. Bei 187,40 EUR liegt noch eine „Notfallunterstützung“.

Seitdem bewegt sich der Wert auf dieser Unterstützungszone seitwärts. Dabei kletterte er in der Spitze auf ein Hoch bei 204,10 EUR. Aktuell notiert die Aktie wieder auf der Unterstützungszone bzw. leicht darüber.

Kaufwelle noch immer möglich

Gelingt der Volkswagen-Aktie ein Ausbruch über den Widerstand bei 204,10 EUR, dann käme es zu einem Kaufsignal. Dieses könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung 220,30 EUR oder sogar an den Abwärtstrend seit März 2021. Dieser liegt heute bei 235,85 EUR. Sollte der Wert aber doch noch unter 187,40 EUR abfallen, würde eine weitere Verkaufswelle in Richtung 161,79 EUR drohen. Je öfter die Aktie auf dieser Unterstützungszone aufsetzt, umso größer wird die Gefahr eines Durchbruchs.

