VOLKSWAGEN - Dieser Bereich steht nun im Fokus

Der Automobilhersteller VW hat heute die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 präsentiert. Der Umsatz der VW-Gruppe stieg 2019 um 7,1 % auf 252,6 Mrd. EUR, der Gewinn belief sich auf 13,3 Mrd. EUR, was einem Plus von 12,8 % gegenüber 2018 entspricht. Vor allen Dingen starke Verkäufe im Bereich SUVs, deutliche Sparanstrengungen und gesunkene Kosten zur Bewältigung der Abgaskrise trugen zu diesem guten Ergebnis bei. Doch ist das alles Vergangenheit, der Markt schaut nach vorne. Und hier sorgt die Coronavirus-Epidemie für große Unsicherheit.

Fest steht: VW wird die Produktion in zahlreichen Werken vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten werden die letzten Schichten am Freitag laufen. VW hat weltweit mehr als 670.000 Beschäftigte. Die durch das Robert-Koch-Institut empfohlenen Mindestabstände bei den einzelnen Arbeitsstationen sind oftmals nicht einzuhalten. Daher sind die Werksschließungen eine logische Konsequenz. Angepeilt sei aktuell eine Pause von zunächst zwei bis drei Wochen. Eine verlässliche Prognose für 2020 sei "aktuell schlichtweg unmöglich", so VW-Finanzchef Frank Witter. Man wolle das Jahr 2020 nicht komplett abschreiben, wisse aber aktuell nicht, was von der Prognose 2020 am Ende noch übrig bleiben werde.

Großer langfristiger Unterstützungsbereich in Reichweite

Aus charttechnischer Sicht lieferte das Unterschreiten der Unterstützung bei 131,44 EUR in der Aktie von VW ein starkes Verkaufssignal, dass sich seither voll gen Süden entlädt. Die Tiefs der letzten Krisen 2011 und 2015 sind nun nicht mehr weit entfernt. Es lässt sich eine Unterstützungszone zwischen 86,40 und 82,10 EUR nennen, die im Big Picture äußerst relevant ist. Gibt der Titel auch diese Supports auf, wäre eine Aufwärtstrendvariante seit dem Jahr 2004 die nächste Orientierungsmarke, ehe der Wert sogar deutlich unter 50 EUR nachgeben könnte. Somit müssen die Bullen mit aller Macht die Zone im unteren 80-EUR-Bereich halten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 251,22 257,77 263,58 Ergebnis je Aktie in EUR 28,18 28,83 30,93 KGV 3 3 3 Dividende je Aktie in EUR 6,06 7,00 7,97 Dividendenrendite 6,41 % 7,41 % 8,43 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)