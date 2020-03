VOLKSWAGEN - Dramatische Folgen der Coronaepidemie

VW-Konzernchef Diess warnt vor noch länger anhaltenden Folgen und hohen Kosten der Coronavirus-Pandemie. „Wir gehen aus einer starken Position in diese Krise", sagte er in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Derzeit werde der Hersteller in sämtlichen anderen Märkten „praktisch keine" Autos mehr los, weil die Nachfrage am Boden liege. Infolgedessen nehme die Liquidität stark ab. Diess sprach von bis zu 2 Mrd. EUR pro Woche.

Quelle: Guidants News (Meldung vom Freitag)

Die Aktie von Volkswagen befindet sich seit einem Allzeithoch bei 262,45 EUR aus dem März 2015 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie in einer ersten Abwärtsbewegung bis Oktober 2015 auf ein Tief bei 86,36 EUR zurück. Von dort aus erholte sie sich Januar 2018 auf ein Hoch bei 192,46 EUR. Im Dezember 2019 näherte sich der Wert diesem Hoch noch einmal stark an. Knapp darunter bildete er eine kleine SKS, die er am 27. Januar 2020 mit dem Bruch der Nackenlinie vollendete. Danach kam es zu einem crashartigen Abverkauf auf das Tief aus dem Oktober 2015. Am 19. März notierte der Wert sogar im Tief bei 79,38 EUR, startete dann aber zu einer schnellen Erholung bis nahe an das 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Dezember 2019. Dieses Retracement liegt bei 120,77 EUR. Am Mittwoch scheiterte die Aktie an diesem Widerstand.

War es das schon in Sachen Erholung?

Die Erholung in der Volkswagen-Aktie könnte bereits zu Ende sein. Ein Rückfall in Richtung 86,36 EUR oder sogar 79,38 EUR ist möglich, solange es zu keinem Ausbruch über das 38,2 % Retracement bei 120,77 EUR kommt. Erst ein Ausbruch über diese Marke würde der Volkswagen-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial verschaffen. Ein Anstieg bis ca. 146,35 EUR wäre dann möglich.

Volkswagen-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)