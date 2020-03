Volkswagen erwartet Normalisierung der Produktion bis Sommer

Frankfurt (Reuters) - Der Wolfsburger Volkswagen-Konzern rechnet wegen der Corona-Krise nicht mit einem monatelangen Stillstand in den Werken.

"Wir gehen davon aus, dass es in Deutschland im Sommer wieder zu einer Normalisierung kommt", sagte der Vertriebsvorstand der Marke VW, Jürgen Stackmann, laut Vorabbericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagausgabe). "Wir müssen lernen, wie wir mit dem Virus leben." Corona werde nicht abrupt wieder verschwinden, "aber länger als bis zum Sommer kann der Stillstand nicht dauern", sagte er. "Das halten Gesellschaft und Wirtschaft nicht aus." Stackmann verwies darauf, dass sich der Markt in China bereits wieder erhole.

Der Wolfsburger Autobauer hatte die Produktion in der vergangenen Woche vorerst befristet bis zum 3. April gestoppt. "Ob es länger dauern wird, werden wir in der nächsten Woche sehen", sagte Stackmann. In den Werken werde derzeit geprüft, wie die Sicherheit der Beschäftigten in der Produktion vor möglicher Ansteckung mit neuen Abstandsregeln erhöht werden könne.

Als eine der Lehren aus der Corona-Krise will Volkswagen nun seine Investitionen in E-Commerce erhöhen. "Wir werden das jetzt schneller vorantreiben", sagte Stackmann.