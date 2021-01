VOLKSWAGEN - Fällt die Jahresauftaktrally aus?

Nach einer steilen Kaufwelle im November scheiterte die Aktie von Volkswagen an der wichtigen kurzfristigen Hürde bei 156,42 EUR und drehte an den Bereich um 140,00 EUR ab. Hier starteten die Käufer einen weiteren dynamischen Anstieg, der auch diesmal im Bereich der 156,42 EUR-Marke abebbte. Seit diesem kurzfristigen Doppeltop setzte die VW-Aktie wie in der letzten Chartanalyse prognostiziert weiter zurück und droht jetzt unter eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie zu fallen.

VW-Aktie vor Kursrückgang

Sollte es den Bullen jetzt nicht sofort gelingen, den Wert wieder über die Hürde bei 154,00 EUR anzutreiben, dürfte die Korrektur mit einem Bruch der Aufwärtstrendlinie fortgesetzt und die Aktie des Autobauers bis an den zentralen Support bei 139,68 EUR gedrückt werden. Sollte dort eine Erholung ausbleiben, wäre in den kommenden Wochen sogar eine Verkaufswelle bis 131,96 und später 125,00 EUR einzuplanen.

Aufgrund der Bedeutung als zentraler kurzfristiger Widerstand wäre erst ein Anstieg über 156,42 EUR und das Zwischenhoch bei 157,50 EUR aktuell bullisch zu werten. Diesem Kaufsignal könnte dann allerdings ein Anstieg bis 165,20 EUR folgen.

VW Chartanalyse (Tageschart)

