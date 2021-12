Volkswagen gründet für Batteriegeschäft eigene Gesellschaft - Investoren gesucht

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern geht für die anvisierte Beteiligung Dritter an seiner Batteriesparte einen weiteren Schritt. Der Aufsichtsrat habe grünes Licht zur Gründung einer eigenen Gesellschaft für die Batteriegeschäfte gegeben, sagte Vorstandschef Herbert Diess am Donnerstag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Wolfsburg. Dabei soll die Rechtsform einer "SE" (Societas Europaea) gewählt werden. Sie ist als solche vergleichbar mit der deutschen Aktiengesellschaft "AG".

Mit dem Schritt schaffe der Konzern die Möglichkeit, Dritte an seinem im Aufbau befindlichen Batteriegeschäft zu beteiligen, sagte der Manager. VW hatte bereits mehrfach angekündigt, für die erforderlichen Investitionsmittel beispielsweise zum Bau von Batteriezellfabriken Partner mit ins Boot nehmen zu wollen, denkbar ist demnach auch ein Börsengang der Sparte. Das Batteriegeschäft werde 2030 voraussichtlich rund 20 Milliarden Euro Umsatz machen, sagte Diess weiter./men/jha/