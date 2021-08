VOLKSWAGEN - Kommen die Bullen zurück?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 200,300 € (XETRA)

Die Volkswagen-Aktie markierte am 18. März 22021 nach einer steilen Rally ein Hoch bei 252,20 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Dabei fiel er am 13. Mai 2021 auf ein Tief bei 198,80 EUR zurück.

Seit 08. Juli 2021 läuft der Wert auf diesem Tief seitwärts. In den letzten beiden Tagen stand die Aktie wieder unter Druck und fiel fast auf diese Marke zurück. Neben der Unterstützung bei 198,80 EUR ist noch der Unterstützungsbereich um 192,46 bis 187,74 EUR zu beachten.

Wichtiger Unterstützungsbereich erreicht

Die Aktie von Volkswagen steht vor einer Entscheidung. Kurzfristig sind noch Abgaben in Richtung 192,46 EUR, evtl. sogar 187,74 EUR möglich. Spätestens dann sollte der Wert zu einer Rally ansetzen. Allerdings ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den EMA 50 bei 210,13 EUR ein prozyklisches Kaufsignal. Kommt es dazu, wäre der Weg in Richtung des Abwärtstrend seit März bei aktuell 238,55 EUR frei.

Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 187,74 EUR kommen, dann könnte die Aktie zügig in Richtung 161,78 EUR abfallen.

Fazit: Es wir eng für die Bullen, aber noch halten wichtige Unterstützungen.

VW

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)