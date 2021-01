Volkswagen kommt mit Elektro-Offensive voran - Starker Anstieg

Hamburg (Reuters) - Volkswagen kann den Verkauf von Elektroautos inmitten der Corona-Krise kräftig steigern.

Im vergangenen Jahr schlugen die Wolfsburger weltweit 231.600 reine E-Autos los, mehr als dreimal so viele wie im Vorjahr, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Bei Plug-in-Hybridautos, die neben einer Batterie auch noch einen Verbrennungsmotor besitzen, verdreifachten sich die Auslieferungen nahzu. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge an den Verkäufen sprang in Westeuropa auf 10,5 Prozent. Im Vorjahr hatte der Anteil noch bei knapp zwei Prozent gelegen. "Die Elektromobilität funktioniert", erklärte Konzernchef Herbert Diess auf LinkedIn. Für ihn ist 2021 ein entscheidendes Jahr, da er den weltgrößten Autokonzern binnen weniger Jahre zum Marktführer bei Elektroautos machen und an Tesla vorbeiziehen will, um die schärferen Klimavorgaben in der EU zu erfüllen.

Über alle Antriebsarten hinweg brachen die Auslieferungen im abgelaufenen Jahr wegen der Corona-bedingten Einschränkungen rund um den Globus um 15,2 Prozent auf 9,3 Millionen Fahrzeuge ein. Dabei schrumpfte der Absatz auf dem für Volkswagen besonders wichtigen Markt in China mit minus neun Prozent vergleichsweise moderat, weil dort die Pandemie nicht mehr so grassiert wie in anderen Weltregionen. In Westeuropa verkaufte Volkswagen gut ein Fünftel weniger als im Vorjahr, nur unwesentlich geringer waren die Einbußen in Nord- und Südamerika. In diesem Umfeld habe sich der Konzern gut behauptet und seine Marktposition gefestigt, erklärte Vertriebschef Christian Dahlheim.