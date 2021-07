Volkswagen-Konzern erhöht mittelfristiges Renditeziel für 2025

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat seine mittelfristige Zielsetzung für die operative Marge zur Mitte des Jahrzehnts erhöht. So sollen 2025 nun vor Zinsen und Steuern 8 bis 9 Prozent vom Umsatz als Gewinn hängen bleiben, wie der Dax -Konzern am Dienstag zur Vorstellung seiner neuen Strategie bis 2030 mitteilte. Bisher hatten die Wolfsburger 7 bis 8 Prozent angepeilt. Das neue Margenziel sei Grundlage für die nächste Planungsrunde, in der Volkswagen traditionell im Herbst seine Investitionen für die kommende Fünfjahresperiode festzurrt.

Die höhere Marge will VW vor allem über Einsparungen und Größenvorteile durch seine Plattformstrategie erreichen, mit der das Unternehmen eine weitgehend gleiche technologische Basis für die verschiedenen Marken und Technologien verwenden will. "Unser Ziel ist es, branchenführende Plattformen über unsere starken Marken hinweg zu etablieren", sagte Konzernfinanzchef Arno Antlitz. "So können wir höhere Skalen schaffen und in Zukunft noch mehr Synergien realisieren."/men/jha/