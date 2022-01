Volkswagen Long: 57 Prozent-Chance!

Automobilwerte zählen zu den preiswertesten Titeln im Dax. Trotz des geplanten Gewinnwachstums von 30 Prozent bis ins Jahr 2024 kauft der Investor bei Volkswagen ein erwartetes KGV 2024 in Höhe von 5,31. Beim Konkurrenten Tesla muss der Investor hingegen Geld für ein erwartetes KGV derselben Periode aktuell 77,32 auf den Tisch legen. Durch die neuliche Rotation von Wachstumswerten hin zu Value-Werten haben sich die beiden Aktien ein wenig angenähert, nachdem Tesla seit Anfang Januar 2022 Federn lassen musste und Volkswagen ein wenig aufholen konnte. Wer jedoch am 6. November 2020 in beide Aktien investierte, freut sich bei Volkswagen über ein Plus von rund 48 Prozent, der Tesla-Investor kann aber ein Plus von 144 Prozent verbuchen.

Zum Chart

Seit Mitte März 2021 hat der Kurs der Volkswagen-Aktie einen Abwärtstrend ausgebildet, der eigentlich noch intakt ist. Andererseits liegt die Notierung vom vergangenen Freitag unmittelbar auf der oberen Begrenzung dieses Abwärtstrends. Bleibt die Rotation in Value-Werte die nächste Zeit noch aufrecht, könnte Volkswagen davon weiter profitieren und den Trendkanal nach oben hin verlassen. Früher oder später sollte auch die Chip-Knappheit in der Autoindustrie der Vergangenheit angehören und den Output bei Volkswagen weiter erhöhen. Ein Zwischenspurt hin zum Widerstand bei 208,56 Euro liegt also im Bereich des Möglichen. Mittelfristig ist auch ein Anstieg bis auf 215,01 Euro nicht auszuschließen. Das erwartete KGV 2021 in Höhe von aktuell 6,46 sucht seinesgleichen in der Aktienlandschaft. Hier gehen die Marktteilnehmer offensichtlich davon aus, dass VW im Vergleich zu Tesla hohe Transformationskosten am Weg von der Verbrenner-Infrastruktur hin zur Elektromobilität haben wird. Dennoch kann man bei diesen KGVs bei einem Long-Engagement nicht viel verkehrt machen, indem man auf ein Ende des fallenden Trendkanals setzt.

Volkswagen AG Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 195,30 // 208,56 Euro Unterstützungen: 182,04 // 171,12 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HB1KGD) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Volkswagen in den nächsten Monaten erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 5,65 profitieren und das Ziel bei 215,01 Euro ins Auge fassen (5,42 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 17,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 182,04 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,13 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: HB1KGD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,39 - 3,46 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 160,66 Euro Basiswert: Volkswagen AG Vz. KO-Schwelle: 160,66 Euro akt. Kurs Basiswert: 194,69 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,42 Euro Hebel: 5,65 Kurschance: + 57 Prozent Quelle: UniCredit

