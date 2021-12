Volkswagen Long: 92 Prozent Chance!

VW steckt zurzeit in einer turbulenten Phase. Nicht zuletzt die Querelen im Management belasten die Kursentwicklung der Nummer zwei am weltweiten Automobilmarkt. Automobilwerte zählen zu den preiswertesten Titeln im Dax. Mit VW ist eine Auto-Aktie in den vergangenen Wochen besonders tief gefallen. VW zählt auf Sicht der letzten 6 Monate zu den schlechtesten Dax-Werten und Autoaktien weltweit. Dabei verdient kein anderer deutscher Konzern so viel wie die Wolfsburger. Nach 8,9 Milliarden Euro im Vorjahr dürften es im laufenden Geschäftsjahr fast 14 Milliarden Euro werden. Die hohen Gewinne und fallenden Kurse drücken vielmehr die Sorge aus, dass die Gewinne künftig fallen werden. Doch die Aktie bietet auf diesem Niveau auch große Chancen.

Zum Chart

Der „Risk On“- Modus an den Börsen und die weitgehende Beilegung der Querelen in der Führungsetage des VW-Konzerns verschafften dem Kurs am vorgestrigen Handelstag einen Sprung um rund 8 Prozent nach oben. Damit notiert die Aktie wieder oberhalb der Unterstützung von 181,68 Euro. Das partielle Tief rund um den Wert bei 160 Euro könnte den Moment des Turnarounds darstellen, nachdem es sich grundsätzlich um einen Kernwiderstand handelt. Das erwartete KGV 2021 in Höhe von 6,20 sucht seinesgleichen in der Aktienlandschaft. Hier gehen die Marktteilnehmer offensichtlich davon aus, dass VW im Vergleich zu Tesla hohe Transformationskosten am Weg von der Verbrenner-Infrastruktur hin zur Elektromobilität haben wird. Daraus folgt, dass einerseits der Abwärtstrend der VW-Aktie noch intakt ist, andererseits verleiht die eingekehrte Ruhe rund um den CEO Herbert Diess dem Papier wieder Kursstärke. Man kann Diess ja nicht vorwerfen, dass er diese Transformation nicht will. Das Gegenteil ist der Fall. Mittelfristig könnte dies für eine Long-Strategie sprechen.

Volkswagen AG Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 200,62 // 222,28 Euro Unterstützungen: 181,68 // 154,91 Euro

Fazit

Nach der Euphorie im März 2021 ist der Kurs von VW um gut 27 Prozent zurückgegangen und hat am 30. November 2021 ein partielles Tief ausgebildet. Die Marktteilnehmer müssen zwischen einem intakten Abwärtstrend und dem Ende der Querelen im Vorstand abwägen. In den letzten sechs Handelstagen haben sie sich für eine Aufstockung der VW-Aktie in ihren Portfolios entschieden und sollten mittelfristig dabei bleiben.

Der Open End Turbo Long (WKN KF9ZMS) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 11,21 von einem steigenden Kurs der Aktie von Volkswagen zu profitieren. Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt 16,25 Euro (9 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 172,81 Euro an. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,38 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 200,62 US-Dollar liegen (3,17 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,2 zu 1.